Entra em vigor lei que libera telemedicina durante a pandemia

O projeto de lei que libera o uso de telemedicina em caráter emergencial, enquanto durar a crise do Covid-19, foi sancionado com dois vetos pelo presidente Jair Bolsonaro. A nova lei (13.989/20) foi publicada nesta quinta-feira, 16, no Diário Oficial da União.

“Entende-se por telemedicina, entre outros, o exercício da medicina mediado por tecnologias para fins de assistência, pesquisa, prevenção de doenças e lesões e promoção de saúde”, aponta a norma, que foi assinada também pelo ministro da Saúde, Henrique Mandetta. Segundo a lei, o médico deverá informar ao paciente todas as limitações sobre o uso da telemedicina. As consultas seguirão os mesmos padrões normativos e éticos do atendimento presencial, inclusive em relação ao valor cobrado, não cabendo ao poder público custear ou pagar por tais atividades quando não for exclusivamente serviço prestado ao Sistema Único de Saúde (SUS). A proposta foi aprovada em março pela Câmara dos Deputados e pelo Senado.

Vetos a regulamentação e receitas virtuais