Entidades vão à Justiça caso proposta de Campelo para bens reversíveis seja aprovada

Para Flávia Lefrève, advogada do coletivo Intervozes, uma lei recém aprovada não pode retroagir e modificar contratos firmados no passado

Entidades da Coalizão Direitos na Rede prometem ir à Justiça contra a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) se o regulamento de adaptação das outorgas de concessão não usar a metodologia indicada pelo Tribunal de Contas da União (TCU) sobre o cálculo do valor dos bens reversíveis.

Para o grupo, o modelo defendido ontem pelo conselheiro da Anatel, Emmanoel Campelo, de usar a valoração equivalente ao uso do ativo apenas em telefonia fixa vai resultar em um desequilíbrio que prejudicará a União e os consumidores.

“Haverá judicialização se o regulamento que vier a ser estabelecido desrespeitar o entendimento do TCU [Tribunal de Contas da União] e o que determinou a Justiça Federal”, disse ao Tele.Síntese Flávia Lefèvre. Hoje integrante do Coletivo Intervozes, ela era advogada na Ação Civil Pública movida em 2011 pela Associação Brasileira de Defesa do Consumidor (Proteste) sobre o levantamento dos bens reversíveis. Tal ação obteve sentença favorável na Justiça Federal, confirmada pelo Tribunal Regonal Federal da 1ª Região.

“Vamos participar da consulta pública e o que tiver de irregular nós vamos apontar. Mas, se o que for aprovado mantiver o erro, nós vamos judicializar, como já fizemos no passado”, ressaltou.

O cálculo dos bens reversíveis faz parte da proposta de regulamentação da nova Lei Geral das Telecomunicações (Lei Complementar 13.789/19), em vigor desde outubro de 2019, que foi exposta pelo conselheiro Emmanoel Campelo em reunião extraordinária da Anatel realizada ontem. A votação da proposta, que vai ser submetida à consulta pública, deve ficar para o dia 6 de fevereiro, por causa de pedido de vistas do conselheiro Vicente Aquino.

Para Lefévre, o conselheiro da Anatel deixou dúvidas sobre a metodologia a ser empregada quando afirmou que os cálculos poderão ser feitos com base no valor econômico ou no valor financeiro, prevalecendo o maior. “Não sei o que ele está chamando de valor financeiro porque não tive acesso à metodologia em que ele se baseou. Por isso, vamos acompanhar o trabalho do TCU sobre o tema para avaliar a legalidade dos critérios a serem adotados”, acrescentou.

Campelo, por sua sua vez, reiterou que mudanças na LGT realizadas ano passado sustentam a proposta ora apresentada. Lefévre, porém, discorda dessa avaliação. “Ele [Campelo] disse que a decisão do TCU não valeria mais por causa da aprovação do PLC 79. Essa é a regra que está na Constituição: lei nova não retroage, especialmente quando estamos tratando de contratos administrativos que devem seguir a regras estabelecidas quando foram assinados. As regras devem ser mantidas, de modo que se garanta respeito às premissas que orientaram a licitação de modo que haja a segurança jurídica necessária a orientar o equilíbrio econômico financeiro dos contratos públicos”, afirmou.

Disse ainda a advogada que a nova lei não trouxe a segurança jurídica. Acredita que a consequência será desestimular as operadoras de migrar do sistema de concessões ao de autorizações por dúvidas sobre o valor dos bens reversíveis.

Todos os bens

De acordo com a advogada, a Anatel deve respeitar a decisão do TCU, que em setembro do ano passado determinou à agência a identificação em 210 dias de todos os bens reversíveis usados na telefonia fixa (STFC).

Segundo o Acórdão 2.142/2019, a identificação deve ser feita “sem as falhas identificados nas Relações de Bens Reversíveis, apresentadas pelas concessionárias (…), após cotejo com as informações relativas aos bens reversíveis e do ativo imobilizado das operadoras de telefonia fixa comutável, obtidas de outras fontes”.

“Estamos falando de dezenas de imóveis, precisamos apontar os que foram vendidos e por quanto, obras de engenharia civil para implantação de dutos e redes que chegam à casa do consumidor e que são responsáveis por 40% do tráfego de dados da banda larga fixa do país”, comentou Lefèvre. Ela contestou avaliação atribuída ao Ministério de Ciência, Tecnologia Inovações e Comunicações de que o patrimônio valeria R$ 17 bilhões. Cálculos do próprio TCU estimaram o valor em torno de R$ 100 bilhões. Montante este também questionado pelas operadoras.