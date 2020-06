Entidades defendem o aperfeiçoamento do Ceitec, em vez de dissolução

Um grupo de 20 entidades e movimentos civis divulgaram manifesto a favor da continuidade e aperfeiçoamento da estatal Ceitec (Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A). A fábrica local de chips pode ser dissolvida pelo governo federal. Para o grupo, a empresa “constitui um patrimônio de inovação tecnológica da sociedade brasileira, de importância estratégica para o desenvolvimento econômico do país”.

O coletivo destaca que a o risco de extinção da estatal, criada em 2008 e sediada em Porto Alegre (RS), representará um retrocesso tecnológico na indústria microeletrônica do Brasil em favor inclusive de países menores que produzem semicondutores, a exemplo de Coreia do Sul e a Malásia.

“Extinguir a Ceitec significa, portanto, ir na contramão do movimento global de nações e empresas tecnológicas que estrategicamente fomentam o desenvolvimento e condenar o Brasil à dependência de tecnologia importada”, aponta o manifesto.

Segundo o documento, o mundo contemporâneo tem como uma de suas características fundamentais o desenvolvimento constante do conhecimento e da inovação tecnológica, de que são expressão a Internet das coisas, os big data e a inteligência artificial. Cita que eles necessitam de circuitos integrados (chips) permanentemente projetados para atender inúmeras demandas.

“Indústria, serviços, comunicações, transportes, agronegócio, defesa, saúde e entretenimento são alguns dos setores que vivem processos revolucionários de transformação gerados pela eletrônica. A micro e nano eletrônica, a técnica de produzir chips, estão no centro desta transformação e tornaram-se uma área vital na economia mundial”, assinala o manifesto.

Produtos

O Ceitec projeta, fabrica e comercializa circuitos integrados (chips) para aplicações em identificação de animais, medicamentos, pessoas e veículos, além de autenticação, gestão de inventário, controle de ativos, entre outras, e, para isso, conta com profissionais altamente qualificados.

“Nos últimos anos, a empresa comercializou mais de 100 milhões de chips no mercado privado e teve produtos certificados internacionalmente, demonstrando o atendimento a requisitos operacionais e de segurança internacionais”, ressalta o coletivo.

São signatários do manifesto as seguintes entidades:

SENGE – Sindicato dos Engenheiros no Rio Grande do Sul

FNE – Federação Nacional dos Engenheiros

CUT – Central Única dos trabalhadores

Intersindical – Central Sindical

CTB – Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras Brasileiros

NCST – Nova Central Sindical dos Trabalhadores

FS – Força Sindical

CONLUTAS – Central Sindical e Popular

CGTB – Central Geral dos Trabalhadores Brasileiros

CSB – Central Sindical Brasileira

PUBLICA – Central dos Servidores Público

FSP – Fórum Sindical e Popular

STIMEPA – Sindicato dos Metalúrgicos de Porto Alegre

FTM – Federação dos Metalúrgicos do RS

ADUFRGS – Associação dos Docentes da UFRGS

SINPRO – Sindicato dos Professores do RS

FEETSUL – Federação dos Trabalhadores da Educação Privada do RS

IAB – Instituto dos Arquitetos do Brasil

SINTERGS – Sindicato dos Servidores de Nível Superior – RS

ESOCITE.BR – Associação Brasileira de Estudos Sociais das Ciências e das Tecnologias