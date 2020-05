Engineering cria voucher virtual inteligente para o mercado de telecom

Click to print (Opens in new window)

A desenvolvedora Engineering lançou nesta semana sua solução de voucher virtual inteligente, destinado à revenda de recargas no segmento pré-pago. O sistema permite aos usuários comprar recarga por meio de cartão de crédito ou boleto, deixar os valores em sua carteira virtual e revendê-los para amigos e familiares.

Chamada de wONE a plataforma roda na nuvem. É composta por módulos e baseada em Container, API, Microsservicos e Machine Learning. “O principal diferencial da fermenta é possibilitar a configuração das carteiras eletrônicas para os revendedores, que também podem criar e manipular diretamente uma estrutura de multicamadas. Além disso, os relatórios permitem o monitoramento do saldo em tempo real para cada nível hierárquico”, explica Rafael Lategahn, diretor de inovação e arquitetura da Engineering,

De acordo com a empresa, as comissões das vendas realizadas podem vir como desconto em recargas, serviços adicionais como pacotes de dados ou em dinheiro em conta. A iniciativa pretende reduzir o custo de intermediários e aumentar a receita com a disponibilização de mais canais de distribuição.

O wONE também pode implementar as recargas via TEF (Transferência Eletrônica de Fundos), uma vez que as operadoras necessitam controlar as recargas oferecidas pelos canais de venda, como lojas físicas, redes sociais, aplicativos, bancos e lotéricas.

O segmento pré-pago representa 52% da base de usuários do mercado de telefonia móvel, segundo dados divulgados pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). (Com assessoria de imprensa)