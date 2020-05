Enel X e Here Technologies lançam no Brasil plataforma que mapeia fluxos de mobilidade

Click to print (Opens in new window)

A Enel X Brasil, braço do Grupo Enel dedicado a inovações e soluções digitais, e a HERE Technologies, empresa de dados de localização e serviços de mapeamento digital, lançam hoje, 26, no Brasil o City Analytics – Mapa de Mobilidade. A ferramenta analisa o fluxo de pessoas em um mapa, permitindo, por exemplo, o gerenciamento das medidas de contenção da epidemia de Covid-19, ou na criação de estratégias de mobilidade urbana.

Por meio de tecnologia de Big Data, a City Analytics permite o acompanhamento da movimentação em 1.800 cidades brasileiras. A tecnologia, lançada recentemente também na Itália e na Espanha, estima variações na locomoção de pessoas e mapeia fluxos de movimentos entre municípios, macro regiões e Estados, com base em análises de dados anônimos e agregados de veículos, mapas e sistemas de navegação conectados – produzidos graças a conexões com dados de aplicativos móveis e informações públicas de agências governamentais.

A solução será disponibilizada gratuitamente para administrações públicas, instituições, empresas e cidadãos até o dia 30 de junho, considerando a atual situação de emergência do país.

“Essa ferramenta, em conformidade com a legislação vigente em termos de privacidade, analisa a mobilidade, disponibilizando aos órgãos interessados indicadores que permitem a análise de macrofluxos. Ela é capaz de fornecer estimativas dos movimentos, os quilômetros percorridos e os principais pontos de entrada e saída de uma área geográfica selecionada, de acordo com a região, estado e município”, explica Francisco Scroffa, presidente da Enel X no Brasil.

As informações disponibilizadas pela plataforma podem ser utilizadas para definição e criação de estratégias pela administração pública, como monitoramento e planejamento do tráfego entre as cidades, por exemplo. No cenário de pandemia, podem auxiliar a entender melhor os impactos das medidas de isolamento social, identificar áreas que precisam de mais apoio na implementação dessas medidas e analisar o retorno gradual à normalidade de maneira orientada por dados, quando a pandemia terminar.

Os indicadores estão disponíveis para todos os usuários por meio de um painel da web, que pode ser acessado no site da Enel X. Os dados estão disponíveis em escala regional, estadual e municipal e são atualizados diariamente, às 12h.

Na plataforma, é possível acessar um mapa interativo que permite visualizar a variação em % das viagens em comparação com o mesmo dia da semana anterior e em comparação com um período de referência anterior à emergência; a variação em % da distância média percorrida em comparação com o mesmo dia da semana anterior e em comparação com um período de referência anterior à emergência; os fluxos de entrada e saída na área de referência. (Com assessoria de imprensa)