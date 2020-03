Empresas criam Comitê da Indústria para a Inteligência Artificial

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Grupo formado por Vivo, Microsoft, Fleury, Sulamérica, Car10 tem também participação do MCTIC, pretende pautar debate sobre formação profissional e inovação no segmento.

Um grupo de seis empresas resolveram criar um Comitê da Indústria para Inteligência Artificial. O grupo terá integrantes da Vivo, Microsoft, Bradesco, Grupo Fleury, Sulamérica e Car10. O governo também participa extraordinariamente, com a presença de Miriam Wimmer, do MCTIC. Há ainda observadores do Movimento Brasil Competitivo e do Instituto de Pesquisa em Tecnologia e Inovação (IPTI).

Os criadores afirma que o objetivo do comitê é ampliar a discussão sobre o uso responsável da IA, compartilhando boas práticas, a fim de promover o desenvolvimento dessa tecnologia no Brasil. Também vai debater qual tipo de conhecimento é mais exigido para formar profissionais de IA.

A presidente da Microsoft Brasil, Tânia Cosentino, diz que o comitê vai ter papel fundamental para discutir o impacto da IA em diferentes setores, “incluindo a capacitação de profissionais para a nova realidade do trabalho”.

A primeira reunião do grupo aconteceu hoje. Entre os presentes, Luiz Eduardo Medici, vice-presidente de dados e inteligência artificial da Vivo, que lançou sua ferramenta Aura no país em 2018. “Atualmente, a Aura registra, em média, 23 milhões de interações mensais nos mais de 20 canais de serviço em que está presente. Acumulados desde o seu lançamento, já existem mais de 200 milhões de interações/atendimento ao cliente. E a Aura apresenta aproximadamente 90% de precisão, o que significa que, para cada 100 dúvidas ou perguntas de nossos clientes, a Aura geralmente interpreta corretamente mais de 90 deles”, enumerou. (Com assessoria de imprensa)