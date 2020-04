Empresa procura startups para criar espaços livres de COVID-19

Click to print (Opens in new window)

O Grupo Prosegur abriu inscrições para startups que queiram participar do concurso global da companhia para criar espaços livres do Covid-19. O objetivo do desafio é planejar soluções eficazes que possam ser combinadas entre si e permitir a construção de uma proposta abrangente para o cliente final de proteção à pandemia.

O desafio se concentra em três áreas prioritárias – controle do fluxo de pessoas no local de trabalho; controle de acesso e sistemas de validação de identificação que permitem controle de acesso automático e sem contato para trabalhadores e visitantes e sistemas de monitoramento de saúde usando plataformas Command & Control.

As inscrições ocorrem até 4 de maio pelo site https://www.prosegur.com/comein/comeincovid. O processo de seleção e avaliação escolherá 45 startups iniciais e terá dois comitês de seleção. Posteriormente, os 15 projetos finalistas apresentarão suas propostas piloto.

Após esse processo, os cinco vencedores assinarão um contrato de quatro meses para trabalhar na melhoria de seus produtos, em colaboração com as unidades de negócios do Grupo Prosegur e seus clientes.(Com assessoria de imprensa)