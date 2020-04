Empresa libera acesso a software de telemedicina para médicos até o fim da pandemia

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

A ClinicWeb, plataforma de prontuários eletrônicos, lançou uma ferramenta para permitir que médicos atendam via telemedicina. Os médicos que já forem clientes terão 12 meses gratuitos na suíte de telemedicina e os profissionais de saúde que ainda não são clientes poderão utilizar a ferramenta como um todo e não precisarão pagar nada até o fim da pandemia.

Os interessados em contar com a ferramenta entrarão em uma fila de espera para obter a licença de uso. As principais instituições de saúde que utilizam o ClinicWeb para agendamentos, prontuário e gestão de clínicas são: Hospital Israelita Albert Einstein, Fleury, Omint, HCor, entre outros, sendo que o software hoje conta com mais de 15 mil médicos na base, 400 mil atendimentos por mês e mais de 20 milhões de pacientes.

Como funciona

Agendada uma teleconsulta, o paciente recebe um link para acessar a videoconferência no dia e horário marcado. Antes disso, é preciso consentir com um termo para a segurança de seus dados e do seu médico, só então é possível avançar para a sala virtual onde ocorrerá o atendimento. Já o médico pode acessar a consulta online diretamente do ClinicWeb, e preencher o prontuário do paciente com assinatura digital para prescrições de medicamentos, exames e também atestados.

Para aumentar aderência aos tratamentos e melhorar a experiência do paciente na compra de medicamentos, a Vitta firmou parceria com a Nexodata, empresa que opera uma plataforma de prescrições eletrônicas integrada às principais redes de farmácias do país, com mais de 6 mil lojas que possuem a tecnologia.

A partir do ClinicWeb, o médico pode assinar a receita com certificado digital padrão ICP Brasil, no prontuário ao final da teleconsulta. Com isso, o paciente recebe um código, junto à receita eletrônica, em seu celular, e pode apresentar em uma das farmácias integradas para adquirir o medicamento prescrito. (Com assessoria de imprensa)