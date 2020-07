Empresa compartilha código-fonte de app que monitora a saúde dos funcionários

A empresa espanhola de energia Acciona liberou o código-fonte de um conjunto de aplicações que fornecem aos funcionários da empresa informações sobre seu estado de saúde, neste momento em que muitos locais retomam as atividades. A ferramenta oferece maior segurança, ao reforçar os protocolos de saúde, higiene e prevenção necessários.

Desenvolvido pela Diretoria-Geral de Tecnologia e Inovação da Acciona , o aplicativo solicita aos colaboradores, além de outras medidas obrigatórias de higiene e prevenção, que respondam diariamente a um simples questionário de saúde antes de se direcionarem ao local de trabalho.

De acordo com a análise do questionário e, se não houver alterações, o colaborador recebe um QR code verde, uma espécie de “passaporte”, que deve ser digitalizado nos pontos de acesso à empresa. Se o código obtido estiver vermelho, ou seja, com alterações que indiquem suspeita de covid-19, o aplicativo encaminha o funcionário aos serviços médicos da empresa. Dessa forma, o processo otimiza o diagnóstico precoce, ponto-chave no combate e controle da pandemia.

Dada a boa recepção do aplicativo, a Acciona decidiu liberar de forma gratuita seu código-fonte, para que outras empresas, entidades públicas e instituições de todos os tipos também possam aproveitar suas vantagens e enfrentar melhor os desafios impostos pelo novo coronavírus.

Seu modelo de licença gratuita (Affero GPL), está aberto a contribuições e modificações, que também serão disponibilizadas a terceiros. O design do aplicativo está em conformidade com os regulamentos de proteção de dados, afirma a empresa.

O código-fonte está disponível em: http://github.com/ITACCIONA/acciona-a-pass. (Com assessoria de imprensa)