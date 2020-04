Embratel lança VPNaaS com instalação grátis

Click to print (Opens in new window)

A Embratel anuncia o lançamento da VPNaaS Embratel powered by Fortinet, solução que permite acesso remoto às informações e aos sistemas corporativos para empresas que estão trabalhando com suas equipes em Home Office durante a quarentena por causa do coronavírus.

O acesso pode ser feito a partir de diversos locais e dispositivos, flexibilizando o trabalho dos colaboradores. “O mercado atravessa uma nova fase. O coronavírus acelerou o processo de digitalização das empresas, pois o trabalho remoto se tornou ainda mais importante”, explica Mário Rachid, Diretor Executivo de Soluções Digitais da Embratel.

Na visão do executivo, o Home Office deixa de ser uma tendência para se tornar uma real alternativa para as companhias mesmo após a pandemia. Com o lançamento da solução neste momento, a Embratel segue apoiando as empresas desde o início da jornada de transformação digital.

Com a solução VPNaaS Embratel powered by Fortinet, a Embratel oferece toda a estrutura necessária para que os trabalhos sigam como se os colaboradores estivem nos escritórios. A solução fornece um acesso criptografado na Internet permitindo conexão com um servidor dentro da rede do cliente. Ao receber um IP da rede interna, o colaborador passa a acessar os recursos autorizados.

Um dos principais diferenciais da VPNaaS Embratel é a possibilidade de acessar os dados e sistemas via portal com protocolo de segurança SSL, sem a necessidade de instalar um agente na máquina de cada colaborador. A instalação de uma VPN com suporte de até 1.000 usuários é feita em uma máquina virtual no cliente, agilizando a implementação da solução. A Embratel fica responsável, também, pela configuração e integração com a base de usuários para liberação de todos os acessos necessários. Caso a empresa prefira, também há a opção de instalar um agente no dispositivo de cada colaborador.

Outro fator importante considerado no desenvolvimento da VPNaaS Embratel é o aumento de crimes cibernéticos causado pela ampliação dos trabalhos remotos, que podem resultar no roubo de informações confidenciais, com perdas financeiras e de reputação.

A Embratel está ofertando a solução com instalação grátis, desconto e sem fidelidade nos três primeiros meses.