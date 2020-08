Embratel lança planos empresariais baseados em tecnologia CAT-M

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Planos vão de 2MB a 20MB ao mês por dispositivo, com taxa de transmissão máxima de 1Mbps e média de 375Kbps

A Embratel lançou planos de conectividade corporativa CAT-M, dedicados a aplicações de Internet das Coisas (IoT) e Machine to Machine (M2M). A cobertura nacional e serão vendidos quatro planos: de 2MB, 5MB, 10MB e 20MB, com taxa de transmissão máxima de 1Mbps e média de 375Kbps. Ao contratar a conectividade, o cliente também passa a ter acesso a um serviço de gestão de dispositivos por meio da plataforma Command Center.

O padrão de conectividade CAT-M é desenvolvido sobre a rede 4G LTE e permite maior expansão de sinal por antena, otimizando a utilização de máquinas conectadas de acordo com as necessidades de largura de banda, latência e economia de energia.

“A Embratel nota uma demanda crescente no segmento de IoT e M2M por novos padrões que tornem as operações mais eficientes. Os planos CAT-M Embratel ajudarão a modernizar as aplicações, impulsionando esses mercados”, avalia Marcello Miguel, Diretor Executivo de Marketing e Negócios da Embratel.

A tecnologia é especialmente interessante para segmentos como agronegócio, cidades inteligentes, telemedicina, rastreamento e telemetria, indústria e distribuição de energia, óleo e gás, pois disponibiliza mais velocidade na conectividade, com menor latência.

A utilização de CAT-M é indicada, por exemplo, para conectar sensores de medição de energia e segurança predial, para operações de infraestrutura, no controle de automação industrial, em meios de pagamentos, em pontos de venda no varejo, e nos segmentos de iluminação e telemática.

Dispositivos conectados com CAT-M trafegam dados de forma otimizada, em até 15dBm (decibel milliwatt), possibilitando o amplo alcance de sinal da rede LTE com taxas de transmissão de 1 Mbps, mesmo que o aparelho esteja a até 100 km de distância de uma antena. Esse alcance é necessário para operações em lugares mais remotos e distantes nos grandes centros urbanos.

A rede CAT-M também proporciona às empresas um suporte à confidencialidade da identidade do usuário e integridade dos dados trafegados, além da autenticação e identificação dos aparelhos. (Com assessoria de imprensa)