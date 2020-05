Embratel anuncia parceria em segurança cibernética

Click to print (Opens in new window)

Empresa firma acordo com a Scitum Telmex, também do grupo América Móvil, para consultoria em segurança e desenvolvimento de produtos em prevenção, identificação e combate a ciberataques.

A Embratel anunciou hoje, 12, parceria com a Scitum TELMEX, maior empresa de serviços de segurança cibernética do México e integrante do Grupo América Móvil. Com o acordo, a Embratel conta com a consultoria estratégica da empresa no desenvolvimento de ofertas de segurança digital para atender ao mercado brasileiro.

A operadora já oferece um portfólio de soluções de segurança cibernética. Com a parceria, pretende ampliar as ofertas de serviços na área, segundo Mário Rachid, Diretor Executivo de Soluções Digitais da Embratel.

Pelo acordo, a Scitum irá prestar consultoria em diversas soluções, inclusive em relação a novas produtos desenvolvidos pela Embratel. As ofertas conjuntas são nos segmentos de prevenção, identificação e combate a ameaças e ciberataques.

