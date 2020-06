Embratel amplia parceria em soluções de cyber intelligence

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

A operadora fechou acordo com Scitum TELMEX, maior empresa de serviços de segurança cibernética do México.

A Embratel anuncia parceria com a Scitum TELMEX, maior empresa de serviços de segurança cibernética do México, para agregar mais expertise no fornecimento da solução Cyber Intelligence ao mercado.

A oferta é indicada para diversos segmentos, especialmente o financeiro. Pesquisas apontam o aumento de 238% nas tentativas de ataque à instituições financeiras em todo o mundo entre fevereiro e abril de 2020, meses iniciais da disseminação global da Covid-19. No Brasil, 9º país com maior aumento de tentativas de fraude desde o início da pandemia, a busca de informações pessoais e bancárias de brasileiros teve aumento de 108% na Dark Web entre março e maio.

“A Embratel oferece ao mercado o Cyber Intelligence para prover segurança contra todos os tipos de ataques e golpes, desde o phishing até os mais elaborados. Agora, aliamos nossa experiência e estrutura com o amplo conhecimento da Scitum TELMEX para o fornecimento de uma solução completa de prevenção e contenção, com profissionais capacitados para atender às necessidades específicas do mercado financeiro”, explica Mário Rachid, diretor executivo de Soluções Digitais da Embratel.

O aumento de transações online durante a pandemia foi o estopim para o disparo de mensagens fraudulentas em massa, para a criação de páginas falsas de empresas e outras técnicas para estimular o compartilhamento de informações de forma maliciosa, facilitando o acesso indevido e o roubo de dados e de valores financeiros.

O uso do Cyber Intelligence Embratel destaca-se pela característica preventiva e pela capacidade de identificar previamente possíveis ameaças, inclusive monitorando o que acontece no tráfego da rede e detectando movimentos na Deep Web, Dark Web e de dispositivos de Internet das Coisas (IoT – Internet of Things).

Também é possível detectar tentativas de roubo de identidade de executivos e representantes das companhias. Caso haja um vazamento de dados sobre de acesso de redes sociais de um executivo, a Embratel consegue observar essa ação e impedir o envio de mensagens fraudulentas em seu nome.