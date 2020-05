Em acordo com a MUV, CPFL adere à navegação patrocinada

Click to print (Opens in new window)

A CPFL assinou com a MUV contrato para que o aplicativo “CPFL Energia” não consuma dados de franquia quando acessado pelas redes de Claro, Oi, Vivo e TIM. Segundo as empresas, a intenção é facilitar o uso da tecnologia durante o isolamento social.

Na prática, espera-se que a parceria resulte em economias para a CPFL, que passa a ampliar os atendimentos via canal digital. E aumenta, também, a parcela de autoatendimentos. Em 2019, os canais online responderam por 80% do total de atendimentos solicitados pelos clientes. Atualmente, cerca de 85% das demandas da empresa – mais de 7 milhões – já são recebidas por meio destes canais.

Entre os serviços disponíveis nos meios digitais estão a solicitação de segunda via de conta, troca de titularidade e pedido de religação do serviço. Os investimentos nos canais digitais e atendimento ao cliente ultrapassaram R$20 milhões nos últimos três anos e em 2020. De acordo com a empresa, o foco atual é o lançamento do atendimento via WhatsApp na segunda quinzena de maio.

A MUV faz a gestão de navegação patrocinada para um punhado de empresas no país, entre as quais Netshoes, iFood, Privalia, Mercado Livre, Natura, Santander, Magazine Luiza, Liberty Seguros, HDI Seguros, Via Varejo, Carrefour, Avon.(Com assessoria de imprensa)