Edital oferece R$ 10 milhões para apoiar até 100 projetos de Inteligência Artificial

Programa do MCTIC tem abrangência nacional e conta com obrigações regionais para iniciativas no Norte, Nordeste e Centro Oeste.

O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) lançou hoje, 4, em Brasília, o Programa de Inovação Aberta e Inteligência Artificial (IA). O objetivo é apoiar projetos de pesquisa e desenvolvimento em Inteligência Artificial nas áreas de Cidades, Indústria, Agricultura e Saúde. A coordenação do projeto ficou a cargo da Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro (Softex).

É previsto investimento é de R$ 10 milhões, R$ 5 milhões provenientes da Lei de Informática e a outra metade de contrapartida das empresas participantes. Serão selecionados até 100 projetos com limite de R$ 500 mil submetidos por Institutos de Ciência e Tecnologia (ICTs) credenciados em parceria com aceleradoras. O edital tem abrangência nacional e conta com obrigações regionais para iniciativas no Norte, Nordeste e Centro Oeste. (Com assessoria de imprensa)