EB Capital compra a Mob Telecom

Objetivo é fazer da Mob Telecom o centro das operações do grupo investidor no Norte e Nordeste. Empresa tem mais de 900 clientes no atacado e outros 50 mil no varejo de banda larga fixa

O fundo EB Capital, dos sócios Eduardo Sirotsky, Fernando Iunes, Luciana Antonini e Pedro Parente, comprou na última semana o controle da operadora cearense Mob Telecom. Com a aquisição, o fundo expande sua atuação em telecomunicações para o Norte e o Nordeste brasileiros.

O fundo já é dono de outra operadora regional, a Sumicity, adquirida em 2018, e cuja área de cobertura inclui Rio de Janeiro e partes do Espírito Santo e Minas Gerais.

O Tele.Síntese apurou com fontes de mercado que o objetivo com a compra da Mob Telecom é expandir a rede de fibra óptica da operadora no Nordeste e Norte do país. A expansão se daria tanto por forma orgânica, como por aquisições de ISPs locais. Os atuais sócios da Mob Telecom permanecerão como minoritários.

A cearense Mob Telecom atua no atacado e no varejo. Os dados mais recentes da Anatel, de junho de 2020, mostram que a empresa tinha 50 mil clientes de banda larga fixa no varejo. No atacado, conforme o site da própria oepradora, a carteira tem pelo menos 900 clientes, dos quais mais de 500 são ISPs.

A rede da operadora tem conexão em cinco pontos de troca de tráfego nacionais e cinco internacionais. Possui 195 pontos de presença em todo o país. A rede física ultrapassa os 20 mil km de fibra instalada, que atravessam Amapá, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Bahia.

Tem ainda presença em Goiás, São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro. No varejo, a Mob tem última milha FTTH nas cidades de Belém (PA), Teresina (PI), São Luís (MA), Recife (PE), Natal e Mossoró (RN), Macapá (AP), João Pessoa (PB). No Ceará, sua rede FTTH cobre Fortaleza e diversas outras cidades do interior.