Durante surto do Covid-19, Nextel amplia velocidade da internet após fim da franquia

A Nextel é outra operadora que aderiu aos esforços do setor para garantir a circulação de informação e facilitar o trabalho remoto durante o surto de covid-19 no Brasil. A operadora, que reduzia a velocidade do acesso mas não desconectava os clientes que atingiam o limite de dados na franquia, decidiu deixar temporariamente esta prática de lado. Segundo a empresa, a manutenção da velocidade ao fim da franquia começou ontem, 15.

“Compreendendo a gravidade do atual momento e alinhada ao conjunto de iniciativas implementadas pela Claro, empresa da qual passou a fazer parte no final de 2019, a Nextel concentrará seus esforços no sentido de contribuir com a sociedade brasileira e de oferecer uma experiência de uso ainda mais satisfatória para seus clientes”, diz a empresa em comunicado.

A operadora afirma ainda que segue atenta à evolução da epidemia no país e analisará a possível adoção de novas medidas. (Com assessoria de imprensa)