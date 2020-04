Dona do Google registra alta de 2,68% nos lucros

Click to print (Opens in new window)

A Alphabet, holding controladora do Google, registrou alta de 2,68% em seu lucro líquido no primeiro trimestre do ano, comparado ao mesmo período de 2019. O resultado da companhia foi de US$ 6,83 bilhões. As receitas cresceram 13%, chegando a US$ 41,15 bilhões.

A maior parte das receitas veio do mercado de buscas digitais, no qual o Google faturou US$ 24,5 bilhões (alta de 10%). Além disso, a companhia vendeu US$ 4 bilhões em anúncios no Youtube (aumento de 30%). O sistema de publicidade do Google em páginas de internet parceiras rendeu US$ 33,76 bilhões (alta de 10%).

O CEO da empresa diz que os resultados não são para se comemorar, no entanto. Segundo ele, a companhia cresceu forte nos dois primeiros meses do ano, mas em março houve forte impacto em função da crise causada pela pandemia de Covid-19.

“Experimentamos em março uma desaceleração significativa em receita com publicidade. Estamos por isso afiando nosso foco em eficiência, ao mesmo tempo em que conseguimos manter investimentos em oportunidades de longo prazo”, falou Sundar Pichai.