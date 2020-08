Disney confirma lançamento em novembro no Brasil do app rival da Netflix

A Disney confirmou hoje, 13, o lançamento do serviço de streaming Disney+ em toda a América Latina no dia 12 de novembro. O serviço entrou no ar em novembro de 2019 na América do Norte, e desde então já acumula 60,5 milhões de usuários.

A partir do seu lançamento na região, o Disney+ será a única plataforma de streaming onde estarão todos os filmes disponíveis de Disney, Pixar, Marvel e Star Wars, segundo a empresa.

PUBLICIDADE

“Sabemos que nosso público da América Latina está ansioso pela chegada do Disney+, o único serviço de streaming que oferecerá acesso exclusivo a todas as estreias dos conteúdos disponíveis de Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Além disso, todos os clássicos animados da Disney estarão juntos pela primeira vez em um único e exclusivo destino”, diz Diego Lerner, presidente da The Walt Disney Company Latin America.

Além dos filmes e animações, o app de streaming por assinatura trará títulos produzidos exclusivamente para a plataforma, inclusive conteúdos feitos regionalmente.

“O Disney+ também será a única plataforma a oferecer acesso ilimitado e permanente ao catálogo completo de todos os filmes de Disney, Pixar, Marvel e Star Wars para seus assinantes. Nossa audiência poderá também acessar no Disney+ todos os programas de TV produzidos local ou globalmente (séries, filmes para TV, documentários, shows, eventos e programas especiais), tornando-se o único destino digital que terá tudo”, acrescentou. (Com assessoria de imprensa)