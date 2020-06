Digital House e Facebook oferecem cursos de Programação gratuitos

O projeto de incentivo à inovação Estação Hack, do Facebook, em parceria com a Digital House, abriu inscrições para cursos e workshops gratuitos de Programação para 450 jovens de todo o país. Seguindo as recomendações das autoridades locais para escolas durante a pandemia do COVID-19, a Estação Hack passou a focar apenas nos cursos online durante este período. Os cursos são destinados preferencialmente aos jovens matriculados ou egressos da rede pública, embora esse não seja um fator eliminatório.

Nesta próxima etapa, serão formadas duas turmas – Front End 5 e Front End 6 – com 45 vagas cada. De acordo com Lucas Silveira, Diretor de Treinamentos Corporativos da Digital House, o curso de Front-end Coding tem como objetivo formar novos profissionais de programação. “O programa foi desenvolvido para quem quer aprender a programar do zero e adquirir habilidades em React (CSS, HTML e JavaScript), além de soft skills em Git e Metodologias Ágeis. A carga horária é de 105 horas (5 semanas), e o público-alvo são os alunos a partir de 16 anos”, declara.

PUBLICIDADE

Para participar do processo de admissão, os interessados devem preencher o formulário de inscrição e completar um teste de lógica até o dia 9 de julho. Aqueles que forem aprovados nesta etapa deverão realizar o curso e um desafio online, e posteriormente uma entrevista de admissão. O curso de Front-end Coding tem início em 8 de setembro e os interessado podem saber mais e se inscrever, no site digitalhouse.com/br/bolsas/estacao-hack.