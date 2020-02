Deutsche Telekom quer renegociar termos da fusão entre T-Mobile e Sprint

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

A Deutsche Telekom, operadora alemã dona de 60% da T-Mobile nos Estados Unidos, quer renegociar o preço a ser pago pela Sprint, do fundo japonês Sofbank. A fusão entre as teles foi finalmente autorizada pela Justiça norte-americana nesta semana, e havia a previsão de ser concluída até 1º de abril.

No entanto, conforme o jornal Financial Times, o controlador da T-Mobile reclama do baixo desempenho e consequente desvalorização das ações da Sprint desde que a união entre as operadoras foi negociado, dois anos atrás. Durante esse período, as empresas tiveram de passar por uma série de análises antitruste e enfrentar ações na Justiça.

A transação prevê uma troca de ações no valor de US$ 74 bilhões, em valores atualizados e incluindo a dívida da Sprint. A Deutsche Telekom teria decidido renegociar os termos da fusão justamente após a decisão da Justiça que liberou definitivamente o negócio. Isso porque o juiz argumentou que, sem a união, a Sprint dificilmente sobreviverá. A empresa alemã também teria o direito de renegociar pois o contrato inicial teria vencido no final de 2019. (Com agências internacionais)