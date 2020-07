Definição dos requisitos do WiFi 6E no país deve sair só em março de 2021, prevê Huawei

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Os requisitos para o WiFi 6E devem ser liberados pela Anatel apenas em março de 2021. A perspectiva é do representante da Huawei, Anderson Dias, que participou de live nesta quarta-feira, 22, promovida pela ConnectoWay. Apesar desse adiamento, já existem equipamentos de redes e terminais em fase de homologação para a nova tecnologia.

Para Dias, o WiFi 6E pode trazer oportunidade de novo serviço a ser fornecido pelos ISPs. Trata-se do WiFi como serviço (WiFi as a service), já que será possível gerenciar a rede sem fio, priorizando mais capacidades para perfis de usuários domésticos ou áreas, quando se fala em corporações. A fabricante chinesa tem várias soluções para a tecnologia, já que colaborou em 20% no protocolo da tecnologia.

A ConnectoWay, distribuidora de produtos da Huawei, por exemplo, começa a receber os equipamentos em agosto e pretende fazer demonstrações da tecnologia, que garante até 9,6 Gbps de velocidade de conexão. Segundo a outro representante da Huawei, Victor Ferreira, a empresa conseguiu adaptar grande parte da inovação criada para o 5G para WiFi 6E.