Decreto regulamenta lei das teles e libera renovação automática de frequências

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

O presidente Jair Bolsonaro assinou hoje, 17, o decreto que regulamenta a lei das teles, – a Lei 13.879/19 -, com as condições para a migração das concessões de telefonia fixa e a renovação automáticas das atuais frequências de telefonia celular. O decreto acabou atendendo ao pleito da Anatel e das operadoras de celular, ao estabelecer as condições para essa renovação.

O presidente Jair Bolsonaro assinou hoje, 17, o decreto que regulamenta a lei das teles, – a Lei 13.879/19 -, com as condições para a migração das concessões de telefonia fixa e a renovação automáticas das atuais frequências de telefonia celular. O decreto acabou atendendo ao pleito da Anatel e das operadoras de celular, ao estabelecer as condições para essa renovação.

Para a renovação do espectro, a Anatel não estará obrigada a seguir as condições da “economicidade” da renovação, termo que, no entender dos técnicos da agência, poderia comprometer a intenção da lei, que era a de permitir a renovação das atuais outorgas das banda A e B.

PUBLICIDADE

O texto do decreto saiu assim:

Art. 12. No exame dos pedidos de prorrogação de outorgas regidos pelo disposto nos artigos 99, 167 e 172 da Lei n. 9.472, de 16 de julho de 1997, inclusive aquelas vigentes na data de publicação da Lei n. 13.879, de 3 de outubro de 2019, ainda que já tenham sido objeto de prorrogação, a Anatel levará em consideração:

I – a expressa e prévia manifestação de interesse por parte do detentor da outorga;

II – o cumprimento de obrigações já assumidas;

III – aspectos concorrenciais;

IV – o uso eficiente de recursos escassos; e

V – o atendimento ao interesse público.

O decreto foi assinado na solenidade de posse do novo ministro das Comunicações, Fábio Faria, e na recondução do astronauta Marcos Pontes para o cargo de ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.