Decreto presidencial define telecom como serviço público indispensável

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Texto veda restrições a trabalhadores do setor, o que vinha acontecendo com equipes técnicas cujos carros apresentavam placas de outro município.

Decreto de n. 10.282/20 assinado pelo presidente Jair Bolsonaro incluiu telecomunicações e internet como serviços públicos indispensáveis, figurando como um item da lista apresentada no texto da medida. Trata-se de mais um ato oficial publicado no “Diário Oficial da União” no conjunto das ações anunciadas para conter a propagação da pandemia do novo coronavírus no País.



Pelo artigo 3º, parágrafo 3º, os trabalhadores do setor não podem ser impedidos de viajar para prestar serviços. Fica “vedada a restrição à circulação de trabalhadores que possa afetar o funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais, e de cargas de qualquer espécie que possam acarretar desabastecimento de gêneros necessários à população”.

Também foram incluídas nessa categoria serviços relacionados à tecnologia da informação e de processamento de dados (data center) para suporte de outras atividades previstas no decreto, como as prestações de serviços do próprio funcionamento da telefonia e da internet, além de saúde e segurança pública.

De acordo com o decreto, “são serviços públicos e atividades essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população”.

Tal classificação foi bem recebida pelo setor, especialmente para a prestação de serviços que precisam ser presenciais. Equipes técnicas das teles estavam com dificuldades de entrar em cidades para consertar cabos e instalações nos postes, porque a placa era de outro município, em razão de restrições impostas por governos estaduais e municipais.