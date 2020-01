Decreto inclui Serpro no Programa Nacional de Desestatização

Click to print (Opens in new window)

Foi publicado hoje, 23, no Diário Oficial da União decreto que inclui o Serviço Federal de Processamento de Dados tanto no Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República, quando no Programa Nacional de Desestatização. Com isso, o governo abre a possibilidade para a privatização do órgão.

Conforme o site oficial, a estatal é uma das maiores empresas públicas de TI do mundo. O Serpro tem 55 anos. O balanço financeiro mais recente, de 2018, mostra que a empresa é lucrativa. Gerou receitas de R$ 2,7 bilhões e lucrou R$ 459,7 milhões naquele ano. Os dados de 2019 ainda não foram divulgados.

A empresa é responsável pelo armazenamento em nuvem de dados dos brasileiros, fornece sistemas para órgãos públicos, cria APIs para acesso a serviços de consulta de CPF, CNPJ, NF-e, emissão de CNH, por exemplo.