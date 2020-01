Dataprev entra no programa de desestatização

Click to print (Opens in new window)

A Dataprev foi incluída no programa de desestatização do governo, conforme decreto publicado nesta quinta-feira, 16. Com isso, a estatal pode ser vendida a qualquer momento.

No início do mês, a Dataprev inaugurou o Programa de Adequação de Quadro (PAQ), que é um plano de demissão incentivado para 493 empregados da estatal que trabalham nas 20 filiais que serão fechadas em fevereiro. As contas da estatal não fecham.

As filiais afetadas – dos estados do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Sergipe e Tocantins – geram receitas de menos de R$ 2,5 milhões ao ano, para gastos anuais de R$ 93 milhões.