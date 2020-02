Data Privacy Brasil lança o Observatório da Privacidade

Click to print (Opens in new window)

Iniciativa irá acompanhar o desenvolvimento de políticas públicas, a atuação de autoridades reguladoras e a jurisprudência relativa à privacidade no Brasil e no mundo

O Data Privacy Brasil, grupo que promove cursos nas áreas de privacidade de proteção de dados no Brasil, lançou hoje, 31, em São Paulo o Observatório da Privacidade. A iniciativa pretende monitorar e analisar a elaboração de políticas públicas relacionada à coleta e uso de dados pessoais, a atuação de autoridades reguladoras mundo afora, além da jurisprudência criada em função de processos que tramitam tendo a privacidade como elemento central.

O observatório tem como apoiadores iniciais as companhias Google e Facebook, e conta com parcerias também da plataforma SigaLei, de acompanhamento do Legislativo. A equipe é formada pelos advogados Bruno Bioni e Renato Leite Monteiro, fundadores do Data Privacy Brasil, Mariana Rielli, líder da iniciativa, Rafael Zanatta, coordenador de pesquisa.

O carro-chefe do Observatório da Privacidade é, neste momento, a Memória da LGPD, uma reunião de textos e vídeos que recontam como foi elaborada a lei que regula a privacidade no país através de uma série de entrevistas com os protagonistas que participaram de sua elaboração e tramitação no Congresso Federal. Mas o grupo será também o braço de pesquisa do Data Privacy Brasil e terá um boletim informativo quinzenal.