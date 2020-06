Data center da ODATA vai agregar ponto de presença da Seaborn

A Seaborn Networks, empresa de cabos submarinos, selecionou a ODATA, provedora de data center como seu novo ponto de presença (POP). A empresa hospedará todo o conjunto de serviços da Seaborn, posicionando-se como um ponto de interconexão para o cabo submarino Seabras-1 entre Nova York (EUA) e São Paulo (Brasil).

Isso permite que a Seaborn seja uma operadora on-net na ODATA e ofereça um conjunto completo de serviços de Transmissão, Ethernet e Serviços IP compatíveis com MEF, Wavelength, altamente escalonados. Esses serviços altamente dimensionados e confiáveis fornecem conectividade de alta qualidade direta entre o Brasil e os Estados Unidos, com menor latência. (Com assessoria de imprensa)

