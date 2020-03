CVM aprova pedido de reclassificação da TIM S.A. como empresa aberta

Click to print (Opens in new window)

TIM S.A., responsável pelas operações do grupo no país, agora tem autorização para emitir ações se desejar

A TIM Participações comunicou na noite de ontem, 18, que a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), reguladora do mercado de capitais do país, aprovou nesta semana a abertura de capital da TIM S.A, subsidiária da holding TIM Participações – que tem ações negociadas na bolsa – responsável pelas operações de telecomunicações do grupo no Brasil.

O pedido foi feito para enquadramento da TIM S.A. como uma companhia aberta na categoria “A”. Na prática, significa que a empresa poderá emitir ações, se desejar. Quando o pedido de reclassificação da companhia foi entregue à CVM em outubro do ano passado, a TIM Participações afirmou que não pretendia emitir ações. A mesma mensagem é reforçada no comunicado mais recente.

“A Companhia e a TSA ressaltam que não houve pedido de registro de Oferta de Valores Mobiliários, razão pela qual a presente comunicação não deve ser considerada como anúncio de oferta pública de ações ou outros valores mobiliários pela Companhia ou pela TSA. A única companhia listada em bolsa de valores permanece sendo a TPAR, que detém 100% do capital da TSA”, afirma o comunicado, assinado por Adrian Calaza, diretor financeiro da TIM Participações e da TIM S.A.

Embora a companhia ressalte não haver interesse em abrir o capital no momento, vale lembrar que a TIM, juntamente com a Telefônica, demonstraram interesse na última semana em comprar a unidade de telefonia móvel da Oi. A oferta será feita de forma conjunta, mas ainda não se sabe qual o modelo de partilha do ativo será proposto. A Oi, por sua vez, ressaltou em comunicado que a demonstração do interesse das rivais não significa que o ativo será de fato vendido, mas que há alternativas e oportunidades para a concessionária, que passa por recuperação judicial, explorar.