Custo de implantação de 5G aumenta até 29% se houver restrição de fornecedor, diz Huawei

Estudo realizado pela Oxford Economics encomendados pela fabricante indica também impacto sobre a capacidade de inovação e redução no crescimento do PIB

Restringir a participação de um fornecedor-chave de infraestrutura na construção da rede 5G de um país aumentaria de 8% a 29% os custos totais do investimento que seria feito na próxima década, além de impactar em atrasos na implantação da tecnologia. O cálculo pertence à consultoria Oxford Economics, que realizou um levantamento a pedido da Huawei – empresa chinesa alvo da guerra comercial trava entre Estados Unidos e China. Segundo o relatório, isso também resultaria em milhões de pessoas sem cobertura 5G até 2023.

O relatório global da Oxford Economics avaliou o custo econômico da restrição da concorrência em oito mercados: Austrália, Canadá, França, Alemanha, Índia, Japão, Reino Unido e Estados Unidos, considerando três cenários de desenvolvimento e aplicação do 5G.

Um atraso na implantação do 5G também resultaria em inovação tecnológica mais lenta e menor crescimento econômico. Em um cenário de médio impacto, isso resultaria em reduções do PIB nacional até 2035 que variam de US$ 2,8 bilhões na Austrália a US$ 21,9 bilhões nos EUA. Nos oito países analisados, o estudo indica que o PIB per capita seria US$ 100 menor por pessoa, em média, até 2035, em comparação com um cenário em que não há essa restrição na provisão de infraestrutura 5G.

O aumento dos custos de investimento e os atrasos na implantação foram traduzidos para um menor crescimento da produtividade usando estimativas dos benefícios de produtividade do 5G de vários estudos acadêmicos e da indústria. Eles foram, então, inseridos no Modelo Econômico Global da Oxford Economics para estimar o impacto em uma série de indicadores macroeconômicos, como PIB e gastos dos consumidores domésticos, conforme exemplificado na tabela abaixo: