Cresce 8% o consumo de dados por WiFi no Brasil

O Brasil registrou crescimento de tráfego no WiFi pelo celular de 8,1%, na terceira semana de março, quando todos os estados brasileiros já haviam decidido pelo isolamento social.

Segundo a Opensignal, esse crescimento de tráfego na rede sem-fio confirma o aumento do consumo caseiro. O consumo brasileiro igualou-se ao do Canadá, e ficou bem próximo ao dos Estados Unidos, que apresentou crescimento de 9% no mesmo período.

Mas é no Peru onde o consumo de dados via smartphone pelo wifi mais cresceu, entre os países pesquisados da América do Sul: 20,4%