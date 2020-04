CPQD quer recursos do leilão para criação de laboratório 5G no Brasil

Click to print (Opens in new window)

Na proposta que apresentou à consulta pública da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), o CPQD sugeriu a criação de um laboratório nacional de referência em 5G, multiusuário e com capacidade de realizar auditoria da segurança cibernética de equipamentos e soluções destinados às redes de telecomunicações brasileiras. Segundo o CPQD, os recursos para a construção da infraestrutura poderiam vir do leilão de espectro para o 5G, seguindo exemplo de proposta feita no Senado dos Estados Unidos – que prevê a destinação de até 5% dos recursos obtidos com licitações de espectro para a pesquisa e desenvolvimento de tecnologias 5G e iniciativas de segurança cibernética voltadas a essas redes. “Um dos objetivos principais da nossa proposta é atender aos requisitos definidos pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República referentes à segurança cibernética das novas redes 5G”, explica Gustavo Correa Lima, líder da Plataforma de Comunicações Sem Fio do CPQD. “É fundamental que o Brasil tenha um laboratório nacional com infraestrutura compatível com essas necessidades e com os requisitos a serem estabelecidos pelo GSI e pela Anatel”, acrescenta. A proposta do CPQD recomenda ainda a integração do laboratório à Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP). Além disso, diz que a gestão do novo laboratório seria compartilhada entre o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), a Anatel e o GSI. (Com assessoria de imprensa)