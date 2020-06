Covid-19: 68% das empresas do setor eletroeletrônico projetam queda na produção em 2020

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Uma sondagem realizada pela Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee) entre os dias 26 e 29 de maio, sobre o impacto da pandemia de coronavírus na produção do setor eletroeletrônico, apontou que 68% das empresas projetam queda na produção em 2020 em relação a 2019. Outras 25% acreditam na estabilidade e apenas 7% têm expectativa de crescimento na produção este ano.

Conforme as entrevistadas, a produção neste ano deverá ficar 15% abaixo da verificada no ano passado.

PUBLICIDADE

Segundo o presidente da Abinee, Humberto Barbato, a perspectiva negativa em relação ao desempenho no ano reflete a situação atual, além das incertezas sobre como será o comportamento do consumidor quando o comércio voltar. “O consumidor sem segurança não vai trocar seu celular sem saber se vai ter seu emprego mantido”, observa.

De acordo com esse levantamento, 62% das empresas já apresentaram queda na produção em abril em relação a março de 2020, 32% verificaram estabilidade e apenas 6% das pesquisadas informaram crescimento na produção. Esses resultados demonstram os efeitos nocivos da pandemia da Covid-19, que impactou na atividade do setor durante o mês inteiro de abril, uma vez que o coronavírus chegou ao Brasil em meados de março.

Em maio, 41% das entrevistadas indicaram estabilidade, o que demonstra que o fraco resultado apontado em abril se repetiu no mês seguinte. Mesmo na comparação com a fraca base observada em abril, 38% das entrevistadas indicaram nova redução na produção em maio. As demais empresas (21%) apontaram incremento na produção em relação ao mês imediatamente anterior.

Mesmo com o cenário adverso decorrente da pandemia, a maior parte das entrevistadas está determinada a preservar os empregos. Segundo a pesquisa, 70% das empresas afirmaram que não houve redução em seus quadros de empregados no mês de maio, mesmo percentual verificado na pesquisa de abril.

Vale lembrar que, conforme a sondagem realizada no início de maio, 95% das entrevistadas indicaram a realização de ações com o objetivo de evitar ou reduzir demissões, tais como: teletrabalho (homeoffice); antecipação de férias individuais; acordos de redução de jornada de trabalho e salários; uso do banco de horas; utilização de linha de crédito para folha de pagamentos; entre outras.

A última pesquisa da Abinee também revela que 87% das entrevistadas estão adotando as medidas emergenciais anunciadas pelos governos municipal, estadual e federal), a fim de amenizar os impactos econômicos da Covid-19. (Com assessoria de imprensa)