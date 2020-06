Correios fecham 2019 com lucro líquido de R$ 102 milhões

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Os Correios frecharam 2019 com lucro líquido R$ 102 milhões, resultado 36,65% menor que no ano anterior. Já a receita total, de R$ 19,6 bilhões é apenas 0,4% menor do que a registrada em 2018. A receita de vendas de serviços foi 1,4% maior, impulsionado, principalmente, pelos segmentos encomendas (aumento de R$ 660 milhões em relação a 2018) e internacional (aumento de R$ 267 milhões em relação a 2018).

“Houve a revisão do portfólio da empresa, com foco na modernização dos serviços oferecidos, dado um ambiente de maior adaptabilidade, integração e aprendizagem contínua. Foram priorizadas também a reformulação e a criação de soluções eficientes e convenientes para pequenos, médios e grandes clientes, com repetidos recordes de postagens em encomendas”, ressaltou o presidente dos Correios, Floriano Peixoto, em mensagem.

Os serviços de conveniência, onde se incluiu o celular com a bandeira dos Correios, tiveram receita 3,35% maior para R$ 216 milhões.