Coronavírus: Oi TV abre sinal de canais para usuários de todo país

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

A Oi abriu o sinal de canais de diversos gêneros para todos os clientes dos seus serviços de TV por assinatura (satélite e IPTV), em apoio à recomendação dos governos de que a população permaneça em casa para conter a disseminação do novo coronavírus (Covid 19).

A liberação da programação está prevista para acontecer de 14 a 28 de março. Entre os sinais abertos estão Nick, Nick Jr, E!, AXN, A&E, H2, Lifetime, Cinemax, Sony, Canais Telecine, Comedy Central, VH1 Megahits e Paramount.

A ação é uma das iniciativas que a Oi está realizando para minimizar os impactos causados pelo coronavírus e é válida para clientes de todas as regiões do país.

Ministério da Saúde

O Brasil está em alerta em função do alastramento da doença. Os estados de São Paulo e Rio de Janeiro divulgaram planos de suspensão de aulas e de eventos com aglomeração de pessoas a fim de impedir a transmissão local, que já começou a acontecer no país. No Rio, há possibilidade de fechamento das praias.

Até a noite de ontem havia no Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde, 98 casos confirmados de Covid-19. Os diagnosticados estão espalhados por vários estados, mas dois deles concentram mais doentes: São Paulo, com 56 infectados, e Rio de Janeiro, com 16.