Coreia do Sul e China são os países com mais cidades atendidas por redes 5G

A Coreia do Sul era o país com o maior número de cidades cobertas por ao menos uma rede 5G em janeiro. Conforme levantamento da fabricante de equipamentos para testes Viavi, havia ali ao final do primeiro mês do ano 85 cidades com rede móvel de quinta geração operando comercialmente. Em seguida vinha a China, com 57 cidades, os Estados Unidos, com 50, e o Reino Unido, com 31.

Ao todo, a Viavi identificou 378 cidades com redes 5G em operação no mundo, espalhadas por 34 países. Em termos de cobertura regional, a EMEA (agrupamento feito pela empresa que reúne Europa, Oriente Médio e África) lidera esta corrida com 168 cidades onde as redes 5G foram implantadas, a Ásia é a segunda com 156 cidades, e são 54 cidades cobertas pela rede 5G nas Américas. As implantações incluem redes 5G móveis (eMBB) e fixas sem fio (FWA).

Nas Américas, além de EUA, há redes ativadas no Suriname, em Trinidad e Tobago e no Uruguai. Na EMEA são 25 países, e na Ásia Pacífico, cinco (Austrália, China, Maldivas, Nova Zelândia e Coreia do Sul). (Com assessoria de imprensa)