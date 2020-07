Para o diretor da Associação Brasileira de TV por Assinatura, a parceria com instituições públicas e privadas é a melhor saída para melhorar a performance e interagir com o público sobre os riscos da pirataria da produção audiovisual. A ABTA firmou parcerias com entidades latino-americanas e que representam estúdios norte-americanos, com Anatel, Ancine, Ministério Público e Justiça.

PUBLICIDADE