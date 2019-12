Contratação pela Anatel de teste de qualidade milionário dependerá de novo dirigente

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

A contratação pela Anatel da metodologia de drive test como uma forma de medir a qualidade da banda larga ofertada pelas operadoras de telecomunicações ficará paralisada até que tome posse o novo dirigente, Carlos Baigorri, que aguarda a sabatina e aprovação de sua indicação pelo Senado Federal.

Ontem, no mesmo dia em que o Estado de S.Paulo publicava notícia sobre essa milionária licitação (no valor de R$ 15 milhões) insinuando que seria uma compra de cartas marcas e acusando-a de desnecessária, os quatro conselheiros registravam o seu voto: dois a favor da proposta da área técnica da agência, pela contratação integral do sistema de aferição, e dois contrários a 60% da proposta.

Votaram a favor da abertura da licitação para a contratação de todos os serviços seu presidente, Leonardo de Morais e o vice, Emmanoel Campelo. Votaram contra a contratação de grande parte da proposta os conselheiros Moisés Moreira e Vicente Aquino.

Baigorri, que é dos quadros técnicos da agência assim como o presidente, não deverá ter dificuldades em se posicionar quando tiver que decidir enquanto conselheiro, pois, na posição de superintendente de Controle de Obrigações, é o primeiro a assinar o documento justificando a contratação integral da proposta, juntamente com seis superintendentes e um gerente da Anatel.

O documento assinado por esse corpo técnico afirma:

“Na contratação, há coleta dessas informações via crowdsource e via drive test. No cenário crowd, tem-se que tais medidas são muito influenciadas pelo comportamento dos usuários. Desta forma, embora tal coleta tenha como principal alvo a sua capilaridade e abrangência (gera medições para todas as empresas, grandes ou pequenas, do SMP e SCM, por bairros e ruas), serve como uma referência, mas sofre influências do comportamento dos usuários. No Drive Test, há uma coleta mais próxima da realizada via RQUAL, que testa a rede em ambiente vivo e sem influência dos comportamentos, e, seus principais a alvos são a coleta independente e a comparabilidade internacional”.

Voto de Moreira

Para o conselheiro Moisés Moreira, que foi acompanhado por Vicente Aquino, porém, a comparação da realidade brasileira com a estrangeira ou o drive test são dispensáveis. E justifica:

Para os drive test ” verifica-se que estão previstas duas campanhas de coleta, no período de duração do contrato, totalizando uma centena de municípios cobertos, o que representa menos de 2% do total de municípios brasileiros e menos de quatro por Unidade da Federação, em média. Mesmo que sejam escolhidas as capitais e os municípios com as maiores populações, ainda assim uma parte relevante da população (cerca de 60%) não estaria abarcada em tais testes. Realizando-se uma divisão simples da estimativa de valores para a execução de drive-tests (60% do valor total do contrato), no montante aproximado de R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais), pelo total de municípios previstos, chega-se ao valor aproximado de 90.000,00 (noventa mil reais) por município. Valor considerado bastante elevado, e que não é necessariamente compatível com os resultados que podem ser obtidos com tal realização”

A posição de Morais

Eu sua manifestação a favor da compra integral do sistema Leonardo de Morais chega a considerar que, depois dessa aquisição e com a expertise a ser adquirida pelos quadros da agência, não haveria a necessidade de novas contratações futuras. Mas argumenta que, no momento, esse dispêndio se faz necessário porque:

“o que se pretende contratar pode quantificar em tempo real a cobertura, a qualidade e o uso eficiente das redes em locais específicos dentro de um município, bem como o comportamento dos agentes de mercado em termos de competição. A partir de sua implementação, e dos insumos a serem coletados e da reformulação do modelo de gestão da qualidade espera-se que haja redução em novas contratações de acompanhamento de forma fragmentada”.

A nota oficial da Anatel

Em resposta à reportagem do Estadão, a Anatel afirma:

No passado, o Tribunal de Contas da União (TCU) realizou fiscalização específica nesta Agência Reguladora sobre a gestão da qualidade dos serviços e apontou que, embora viável, o modelo baseado exclusivamente em entidade contratada pelas operadoras possui fragilidade que deve ser contornada, sob o aspecto de que ele poderia dificultar os processos de tomada de decisão sob as duas perspectivas, a do usuário e a do regulador. Nesse cenário, a contratação de ferramenta independente afastaria tal risco, ao fortalecer a perspectiva do usuário.

Logo, é inverídica qualquer inferência de que a Anatel estaria dando causa a uma “duplicidade” de despesas, vez que a nova ferramenta não tem relação ou similaridade com aquelas hoje existentes, custeadas pelas empresas.

E responde ainda à insinuação de direcionamento da licitação:

” A área técnica competente realizou estudo de mercado com 14 (catorze) fornecedores de soluções de medição de qualidade para o estabelecimento da estimativa de investimento no novo modelo. Nesse sentido, é inverídica a inferência de que só existiria uma única empresa no mercado apta a participar do certame.”

Se há argumentos para a defesa das duas posições, o fato desse processo aparecer como uma “denúncia” de má utilização de recursos públicos é muito mais resultado da ferrenha disputa que ocorre na cúpula da Anatel do que razão racional para o denuncismo. Essa disputa promete respingar em muitos outros temas, minando a independência de seu corpo técnico. Será esse o objetivo?

Leia aqui:

Voto-da-Presidencia

Voto-MOISES-QUEIROZ-MOREIRA-Anatel

informe-assinado-por-varios-superintendentes-da-agencia