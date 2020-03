Conto com você em nossa nova seção contra o Covid

Click to print (Opens in new window)

O Tele.Síntese e o Ponto ISP criaram a seção CONECTADOS CONTRA O COVID-19. Ela irá reunir as informações mais importantes sobre o que o setor de tecnologia digital, telecomunicações e internet estão fazendo para ajudar no controle da pandemia.

Prezad@

Os portais Tele.Síntese e Ponto ISP lançam nesta 4ª, dia 18, a Seção CONECTADOS CONTRA O COVID-19

Essa seção irá reunir as informações mais importantes sobre o que o setor de tecnologia digital, telecomunicações e Internet estão fazendo para ajudar no controle da pandemia do covid-19.

A seção contará com cobertura completa das soluções e plataformas disponíveis no mercado para auxiliar as empresas pequenas e grandes a atravessar esse difícil momento. As alternativas de serviços, devices, tecnologias de informação e comunicação para os brasileiros de todos os perfis também estarão aqui publicadas.

As iniciativas das operadoras de telecomunicações, das empresas de Internet em capacitar sua infraestrutura e em melhor atender seus clientes também migram para essa Seção.

As iniciativas regulatórias do Brasil e do mundo, as medidas de políticas públicas setoriais para o mundo digital no combate ao coronavírus estarão também presentes.

Dicas sobre como lidar com os devices e desktops, o que assistir em tempo de reclusão, os apps de entretenimento e suas ofertas e as maravilhas do conhecimento da humanidade que podem ser encontrados na internet também farão parte desta seção.

Solicitamos a tod@s que queiram compartilhar informações para CONECTADOS CONTRA O COVID-19 enviar o material informativo para a equipe da redação do Tele.Síntese e do PontoISP (redacao@momentoeditorial.com.br).

E às empresas que quiserem associar a sua marca à essa iniciativa, por favor, entre em contado com o comercial da Editora.

Os portais Tele.Síntese e Ponto ISP manterão a cobertura diária sobre os negócios de telecomunicações e internet em seu Plantão de Notícias. A newsletter com o resumo das informações publicadas no dia também continuará a ser enviada para os milhares de assinantes dos dois títulos.

Mas a partir de 4ª, 18 de Março, passaremos a contar com a Seção CONECTADOS CONTRA O COVID-19 que ficará em destaque nas Homes dos portais e será enviada também para os assinantes enquanto for necessário o engajamento de cada um de nós no esforço conjunto para controlar essa pandemia.

Esperamos estar assim, juntos com o setor, atuando em prol do bem-estar coletivo.