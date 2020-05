Consumidor pagou R$ 65 bi em impostos sobre telecom no ano passado

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Os usuários dos serviços de telecomunicações (internet, celular, telefonia fixa e TV por assinatura) pagaram no ano passado R$ 65,4 bilhões em tributos, o que representa R$ 7,4 milhões por hora, segundo levantamento do SindiTelebrasil. A carga tributária brasileira sobre serviços de telecom é uma das mais altas do mundo e representa quase metade do preço dos serviços, atingindo 46,7%, conforme a entidade.

O recolhimento de tributos aos cofres públicos foi o mais alto dos últimos 20 anos, tanto em volume arrecadado quanto em percentual sobre a receita. Em 1999 respondia por 31,4% e na última década subiu 9 pontos percentuais.

PUBLICIDADE

“Temos que avançar para fazer a reforma tributária de maneira a reduzir a carga incidente e permitir uma expansão ainda maior dos serviços, incluindo a população mais vulnerável”, avaliou o presidente executivo do SindiTelebrasil, Marcos Ferrari.

A carga tributária brasileira sobre internet fixa é hoje a maior do mundo, segundo a União Internacional de Telecomunicações (UIT), dentre 182 países pesquisados. No serviço de telefonia e dados móveis, é a terceira maior, atrás apenas da Jordânia e do Egito.

FUST, Fistel, Funttel, Condecine, CFRP…

Entre o total tributos, R$ 6 bilhões foram recolhidos aos cofres federais para os fundos setoriais. O maior recolhimento em 2019 foi para o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações (Fistel), de R$ 2,6 bilhões, seguido do Fundo de Universalização das Telecomunicações (Fust), que recolheu R$ 1,5 bilhão, e da Condecine, com R$ 1 bilhão. Compõem ainda o recolhimento o Funttel e a CFRP.

Desde 2001, os fundos já arrecadam R$ 113 bilhões para os cofres públicos e apenas 8% foram usados pelo governo em projetos de telecomunicações. A maior parte do volume tem sido usada para fins de formação de superávit primário, métrica usada para aferição de metas macroeconômicas pelo governo federal.

O setor defende a destinação desses recursos a benefícios para os usuários de telecomunicações e a inclusão da população mais vulnerável.

Ainda de acordo com o SindiTelebrasil de 2019, o setor investiu em 2019 R$ 33 bilhões, uma alta de 6,8% em relação ao ano anterior. (Com assessoria de imprensa)