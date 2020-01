Consultas de pré-pagos por CPF no Centro-Oeste e no Nordeste começam amanhã

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

A ferramenta está disponível para os consumidores residentes na Região Norte desde 6 de janeiro. As regiões Sul e Sudeste serão incluídas no dia 22 de janeiro.

A partir desta quarta-feira, 15, os clientes da telefonia móvel nas regiões Centro-Oeste e Nordeste podem consultar no portal cadastropre.com.br a existência de linhas pré-pagas cadastradas em seu CPF nas prestadoras Algar, Claro, Oi, Sercomtel, TIM e Vivo.

A ferramenta está disponível para os consumidores residentes na Região Norte desde 6 de janeiro. As regiões Sul e Sudeste serão incluídas no dia 22 de janeiro.

A solução foi apresentada pelas empresas no Plano de Ação Setorial e aprovada pela Anatel no âmbito do Projeto Cadastro Pré-Pago. A medida permite que o consumidor verifique se há alguma linha estranha ao seu conhecimento vinculada à prestadora e, sendo o caso, solicitar o seu cancelamento.

O pedido de cancelamento do consumidor deverá ser atendido em até 24 horas, caso a solicitação seja executada por meio de atendente, e até 48 horas se solicitada automaticamente (no call center ou portal da prestadora, sem a intervenção humana).

Na área de “Perguntas Frequentes” do portal, estão relacionadas respostas aos principais questionamentos sobre o assunto, além da lista com os endereços eletrônicos e as centrais de atendimento das prestadoras para contato, em caso de solicitações de cancelamento de linha indevidamente vinculada ao CPF. Eventualmente, as prestadoras poderão entrar em contato com os detentores de linhas sem titularidade reconhecida para solicitar a atualização cadastral.

Projeto Cadastro Pré-Pago

A iniciativa da Anatel busca garantir que a base cadastral da telefonia móvel esteja correta e atualizada, a fim de evitar a ocorrência de fraudes. A agência afirma que, dessa forma, pretende proporcionar mais segurança aos consumidores.

A primeira etapa do Projeto ocorreu entre abril e novembro de 2019. Neste período, as prestadoras realizaram campanha para atualização cadastral junto aos titulares de linhas pré-pagas ativas de todo o país.

Em 2020, estão sendo iniciadas a segunda e a terceira etapas. Além da disponibilização do Portal de Consulta de Linhas por CPF, estão previstas medidas adicionais para melhoria dos procedimentos de habilitação de novos chips, como a adoção de um modelo de cadastro com validação documental e digitalização das informações cadastrais, entre outras ações.

Confira os endereços eletrônicos e telefones das centrais de atendimento das prestadoras:

Claro

www.claro.com.br/institucional/regulatorio/cadastro-pre

1052

Tim

www.tim.com.br/sp/para-voce/projeto-cadastro-pre

1056

Vivo

www.vivo.com.br/para-voce/ajuda/duvidas/celular/vivo-pre/recadastro-pre-pago

1058

Oi

www.oi.com.br/celular/pre-pago/atualizar-cadastro

1057

Algar

www.algartelecom.com.br/para-voce/atendimento/comunicados?comunicadosCelular-0

1055

Sercomtel

www.sercomtel.com.br/cadastro-pre-pago/

1051