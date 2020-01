Consulta de pré-pagos por CPF passa a valer no Sul e Sudeste

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

As duas regiões foram as últimas a ter o projeto implantado. Com isso, iniciativa passou a funcionar em todo o país.

A partir desta quarta-feira, 22, os consumidores das regiões Sul e Sudeste do país podem consultar no portal https://cadastropre.com.br/#/ a existência de celulares pré-pagos registrados com seu CPF, em cada uma das prestadoras: Algar, Claro, Oi, Sercomtel, TIM e Vivo.

Com a ativação da ferramenta nestas regiões, usuários de todo o Brasil agora pode verificar se há linhas criadas em seu nome, mas sem seu conhecimento. A solução foi apresentada pelas empresas no Plano de Ação Setorial e aprovada pela agência.

Hoje, no Brasil, há cerca de 135 milhões de celulares pré-pagos e, destes, 3 acessos a cada 1.000 apresentam inconsistências cadastrais. O pedido de cancelamento do consumidor de um número irregularmente criado em seu CPF deverá ser atendido em até 24 horas, caso a solicitação seja executada por meio de atendente, e até 48 horas se solicitada automaticamente (no call center ou portal da prestadora, sem a intervenção humana).

Eventualmente, as prestadoras poderão entrar em contato com os detentores de linhas sem titularidade reconhecida para solicitar a atualização cadastral, sob pena de cancelamento destas.

A primeira etapa do Projeto ocorreu entre abril e novembro de 2019. Neste período, as prestadoras realizaram campanha para atualização cadastral junto aos titulares de linhas pré-pagas ativas de todo o país.

Neste ano, estão sendo realizadas as etapas de disponibilização dos dados para consulta. Também são previstas medidas adicionais para melhoria dos procedimentos de habilitação de novos chips, como a adoção de um modelo de cadastro com validação documental e digitalização das informações cadastrais.

Confira os endereços eletrônicos e telefones das centrais de atendimento das prestadoras para atualização dos cadastros:

Claro

www.claro.com.br/institucional/regulatorio/cadastro-pre

1052

Tim

www.tim.com.br/sp/para-voce/projeto-cadastro-pre

1056

Vivo

www.vivo.com.br/para-voce/ajuda/duvidas/celular/vivo-pre/recadastro-pre-pago

1058

Oi

www.oi.com.br/celular/pre-pago/atualizar-cadastro

1057

Algar

www.algartelecom.com.br/para-voce/atendimento/comunicados?comunicadosCelular-0

1055

Sercomtel

www.sercomtel.com.br/cadastro-pre-pago/

1051