Conselheiro da TIM renuncia

A TIM informou ao mercado que Raimondo Zizza renunciou ontem, 16, aos cargos de membro do conselho de administração e do comitê de controle e riscos, com efeitos a partir de 1º de fevereiro. Os motivos da renúncia não foram divulgados pela companhia. Um substituto será nomeado, diz o comunicado, “oportunamente”.

A companhia também avisou hoje que decidiu antecipar em dois dias, para 29 de janeiro, o pagamento de R$ 247,7 milhões em juros sobre capital próprio. Cada acionista que tiver papéis da empresa em 17 de janeiro receberá R$ 0,10 por ação.

O valor por ação foi reduzido em R$ 0,000016876, tendo em vista a redução na quantidade de ações em tesouraria e o consequente aumento no número de ações com direito ao recebimento de dividendos, decorrente do Plano de Incentivo de Longo Prazo da Companhia.

A tele também vai antecipar, de 31 de março para 24 de janeiro, o pagamento de mais R$ 378,75 milhões em juros sobre capital próprio. Este pagamento se refere a anúncio feito em setembro do ano passado, e teve como data ex 7 de outubro. Neste caso, cada acionista receberá R$ 0,15 por ação.