Congresso já registrou 4 PLs para adiar a Lei de Proteção de Dados

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Desde o dia 11 de março, quando a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o mundo vive uma pandemia, o Congresso Nacional, mesmo operando online, já registrou a apresentação de quatro novos projetos de lei para adiar o início da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que está prevista para agosto deste ano.

A onda de propostas sobre o tema manteve o governo em zona de conforto, com indefinição tanto sobre a escolha dos dirigentes quanto da data da instalação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD). E sem dar resposta às manifestações de especialistas e de entidades da sociedade civil sobre a necessidade de agir logo sobre o novo órgão para evitar insegurança jurídica.

Em comum, os autores dos PLs alegam que falta de capacidade financeira de micro e pequenas empresas de realizar a adequação ao disposto na Lei ante o cenário de crise.

A proposta que teve mais movimentação foi o PL 1179/2020, de autoria do vice-presidente do Senado, Antonio Anastasia (PSD-MG). No texto, é adiado o incio da LGPD para 1º de janeiro de 2021. As multas e sanções previstas na lei serão prorrogadas para 1º de agosto de 2021. Depois de aprovada no dia 3 de abril, a matéria está na Câmara dos Deputados, mas ainda sem relator definido.

Proposta semelhante constava no PL 1164/2020, do senador Alvaro Dias (Podemos-PA), que foi retirada pelo autor após a aprovação da proposta do senador Anastasia. Outras proposições que igualmente buscam postergar o incio da vigência da LGPD são: o PL 1198/2020, também de Alvaro Dias, que altera início da vigência das multas para 12 meses após a entrada em vigor da lei; e o PL 1027/2020, do senador Otto Alencar (PSD-BA), que adia o início da vigência da lei para 16 de fevereiro de 2022.

Enquanto isso, também sem data de votação está a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 17/2019, já aprovada no Senado, que incluiu a proteção de dados entre os direitos e garantias fundamentais e fixa a competência privativa da União para legislar sobre o tema. Desde o dia 17 de março, a matéria está na pauta do plenário da Câmara. Há, porém, fortes resistências dos congressistas para aprovar alteração constitucional em sessão remota.

Monitoramento sem lei

A Coalizão Direitos na Rede, que reúne 37 entidades da sociedade civil, publicou um posicionamento sobre os possíveis riscos à proteção de dados pessoais que podem ser expostos pelo avanço do monitoramento dos cidadãos, durante a pandemia. Inclusive por meio da geolocalização mediante sinais de celular captados pelas antenas de telecomunicações e oferecidos ao governo pelo SindiTelebrasil, sindicato das principais operadoras do setor.

“Em uma primeira análise, esse monitoramento sem tomarmos ciência, podermos consentir ou sem sabermos seus limites é bastante preocupante, especialmente quando não temos uma Lei de Proteção de Dados em vigor para trazer princípios, reforçar direitos e sanções aplicáveis”, avaliou a organização.

Por isso, foram solicitadas informações a respeito dos ministérios da Saúde e de Ciência e Tecnologia. O sindicato e as pastas avaliam que a ferramenta não afeta a LGPD. O próprio presidente barrou acordo do MCTIC com o SindiTelebrasil para uso das informações. Ainda assim, governos estaduais, como o de São Paulo, usam esses dados para mapear aglomerações.