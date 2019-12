Concluída a venda da Nextel para a Claro

Click to print (Opens in new window)

A empresa norte-americana NII Holdings avisou ao mercado que completou hoje, 18 a venda de seu único ativo, a Nextel Brasil, para a América Móvil, dona da Claro Brasil. A conclusão já era prevista. A compra foi acertada ainda em março, pelo valor total, incluindo a dívida, de US$ 948,5 milhões.

Descontado o endividamento da Nextel, a Claro pagou o valor líquido de US$ 456,9 milhões para a NII, equivalente, pelo câmbio atual, a R$ 1,85 bilhão. As empresas afirmam, no entanto, que o valor ainda pode ser alterado nos próximos 45 dias, para ajustes, a pedido da América Móvil.

A Nextel era controlada pela NII Holdings, que tinha como sócia a empresa escandinava Access, aqui registrada como AI Brazil. Esta detinha 27,55% de participação na Nextel, que comprou por US$ 50 milhões em 2017. Agora, vai receber US$ 127,7 milhões com a entrega de sua fatia.

O restante do valor será dividido entre contas garantias da NII para pagamentos de indenizações, distribuído entre acionistas e para custeio da dissolução da holding. A companhia calcula que vai distribuir entre US$ 227 milhões e US$ 280 milhões aos acionistas (de US$ 2,17 a 2,68 por ação). Hoje, as ações da companhia, listada na NASDAQ, são negociadas a US$ 2,11.