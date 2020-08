Comprador da Sercomtel vai pagar R$ 4 milhões aos acionistas atuais da estatal

A venda da Sercomtel por um ágio de 900%, conforme divulgado ontem, vai representar na prática o pagamento de R$ 4 milhões aos atuais acionistas da estatal. São acionistas da tele a Prefeitura de Londrina, dona de 50,88% do capital social, a Copel, que tem 45%, e minoritários, que detêm os demais 4,11%.

Conforme explicou hoje, 19, o prefeito da cidade, Marcelo Belinati, o comprador terá de injetar R$ 130 milhões na operadora, capitalizando o ativo. Vai assumir a dívida que, disse, se aproxima de R$ 600 milhões em processos e obrigações devidas inclusive à Anatel.

Compromete-se também a doar ações que a Sercomtel Telecomunicações possui da Sercomtel Iluminação e Sercomtel Contact Center à Prefeitura – essas empresas continuarão estatais e deixarão o grupo de telecom.

Isso tudo feito, haverá a emissão de ações que serão entregues ao fundo Bordeaux, que deterá 97,4% do capital social da operadora londrinense. Os 2,6% das ações restantes nas mãos dos atuais sócios serão então compradas pelo valor do ágio estabelecido no leilão, o que representará R$ 4 milhões ao todo.

Belinati diz que a proposta vencedora foi boa para o município. “Caso a Anatel concluísse o processo de caducidade das outorgas da Sercomtel, Londrina ia ter de assumir a dívida da empresa, o que poderia quebrar a cidade”, afirmou durante coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira.

O prefeito lembrou que a Sercomtel foi a leilão tendo como valor de mercado o número negativo de R$ 170 milhões. Mesmo com todo o passivo, a cidade receberá algo. A compra ainda vai passar pela avaliação regulatória da Anatel. Terminado o processo na agência reguladora, havendo a autorização, a compra será concluída.

Segundo Claudio Tedeschi, presidente da Sercomtel, até que a venda seja finalizada, não haverá mudanças no quadro de funcionários. Depois, no entanto, caberá ao novo controlador estabelecer os rumos da empresa. O edital não trouxe termos para garantir empregos, mas ficou o compromisso de que a tele continuará com sede em Londrina. Um comitê de transição foi montado e já começou a trabalhar na passagem do bastão.

A Sercomtel possui 255 mil clientes de banda larga, 53 mil assinantes de telefonia móvel e 226 mil clientes de telefonia fixa.