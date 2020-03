Como as ações das teles se saíram na semana

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

A segunda semana de maio de 2019, repleta de notícias que levaram caos aos mercados financeiros e que afetaram diretamente o valor de mercado das operadoras de telecomunicações. Notícias internacionais sobre coronavírus e o preço do barril do petróleo, além de um desalinhamento entre os Poderes Executivo e Legislativo no âmbito interno se juntaram numa tempestade que fez muitos analistas lembrarem da crise de 2008.

Mas, qual o saldo final no valor das ações das operadoras com ações comercializadas na B3? Veja, abaixo, quais papeis se saíram melhor e quais se saíram pior nesta semana atípica, em que foram registrados quatro paralisações da B3 (circuit breaker).

Telefônica Vivo

As ações ordinárias da companhia recuperaram nesta sexta-feira, 13, as perdas de ontem. Com isso, fecharam a semana com valorização de 1,70%, cotadas a R$ 52,01. A mesma sorte não tiveram os papéis preferenciais, que terminaram a semana com perda acumulada de 5,62%, cotados a R$ 53,27, mesmo após registrarem alta de 7,83% hoje.

Oi

As ações ordinárias da Oi fecharam pela terceira semana seguida com desvalorização de dois dígitos, embora a oscilação tenha sido mair ao longo desta semana. Os papeis OIBR3 encerraram o pregão de hoje valendo 80 centavos e, embora tenha se valorizado 3,90% no dia, acumularam perda de 10,11% desde segunda-feira. As ações preferenciais da concessionária se terminaram a semana em queda de 2,36%, valendo R$ 1,24.

TIM

A operadora móvel registrou valorização de 7,03% hoje, e terminou o dia com valor de R$ 14,32 por ação. A recuperação não conseguiu reverter as fortes quedas de terça e quinta-feira, e com isso, amargou desvalorização acumulada na semana de 12,20%.

Telebras

A estatal brasileira é comercializada com duas ações na B3: as ordinárias caíram 19,63% ao longo da semana, ao preço de R$ 65, apesar do avanço de 6,56% desta sexta-feira. Já os papéis preferenciais tiveram desvalorização semanal de 19,94%, fechando o período valendo R$ 18,31, embora tenham ganhado 7,71% hoje.