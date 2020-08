Começa o leilão da Sercomtel na B3

O leilão da Sercomtel começou nesta segunda-feira, 10. A prefeitura de Londrina, principal acionista, recebeu hoje propostas de diferentes interessados. Ou seja, diferente do evento ocorrido no começo do ano e que terminou vazio, dessa vez houve a entrega de propostas. Nem prefeitura, nem a B3, responsável pela organização da disputa, revelam quantos foram os proponentes.

A disputa se dará ao longo de vários dias. O cronograma traçado no edital prevê que serão revelados os valores propostos dia 17, e o vencedor será declarado no dia 18.

No dia 17 haverá a revelação das empresas e consórcios que entraram na disputa, com a abertura dos envelopes trazendo caução e garantias de aquisição.

No dia seguinte serão abertas as propostas comerciais, nas quais os interessados dizem quanto vão pagar. Trazem ali também informações sobre como pretendem pagar tributos, custos, despesas, lidar com os riscos do negócio e como vão resolver a dívida financeira atual da operadora. Em seguida será aberto o terceiro envelope, que deverá ter os documentos necessário para habilitar o vencedor – como certidões negativas.

Será considerado vencedor quem der lance de maior valor. O pagamento mínimo é de R$ 130 milhões, dos quais, R$ 50 milhões devem ser pagos de forma adiantada, enquanto outros R$ 80 milhões serão usados conforme a necessidade de caixa da operadora.