Com EasyTV, Hispamar inicia programa de WiFi comunitário pelo Maranhão

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

A Hispamar, filial brasileira da espanhola Hispasat, anunciou hoje, 13, que vai iniciar a implantação de seu serviço de WiFi comunitário baseado em conexão via satélite pelo Nordeste. Para tanto, a empresa fechou parceria com a EasyTV, fornecedora de soluções de entretenimento e conteúdo digital.

A primeira fase do projeto prevê instalação de 50 pontos. Os hotspots serão gerenciados por meio da plataforma Express WiFi, do Facebook. A conectividade de dados será fornecida pelo satélite Amazonas 5, em banda Ka. Os pontos de WiFi serão espalhados pelo Maranhão.

PUBLICIDADE

Na segunda fase do projeto, outros 50 pontos de acesso serão implementados no interior do Norte e do restante do Nordeste brasileiros. Sempre com a EasyTV. De acordo com Jadson Welder, CEO da EasyTV, a meta é chegar ao final de 2020 com mais de 400 pontos em funcionamento.

A Hispamar diz que o projeto prevê adesão de mais parceiros. E por isso busca sócios para a iniciativa em outras regiões. A meta da empresa de satélite é ter 3 mil pontos de WiFi gerenciados com a plataforma do Facebook no curto prazo, na área coberta pelo Amazonas 5. Este satélite irradia sinal em banda Ka sobre 75% do país.

Cooperação

O modelo de negócio escolhido para explorar o WiFi comunitário no país pela operadora espanhola de satélites consiste em parcerias de investimento. Pelos contratos, a Hispamar vai fornecer equipamentos e a plataforma Express WiFi como interface de acesso para os usuários.

A EasyTV, por sua vez, fica encarregada de instalar e fazer a manutenção dos equipamentos. Também vai vender os pacotes de acesso dos pontos WiFi através de revendedores locais, que darão o suporte ao consumidor final.

O consumidor deverá adquirir um voucher pré-pago para navegar na internet. Esses vouchers incluem diferentes ofertas de tempo e volume de dados. Após a compra do voucher em um dos revendedores locais da EasyTV, o usuário poderá conectar seu dispositivo à rede WiFi e inserir o código de acesso obtido para navegar na internet. (Com assessoria de imprensa)