Com 57 adesões, campanha dos especializados é caso de sucesso

Um caso de sucesso. Assim pode ser definida a campanha #apoieojornalismoespecializado, conduzida pelos veículos Convergência Digital, Mobile Time, Tele.Síntese, Teletime e TI Inside desde o dia 04 de maio, por conta do impacto da pandemia de Covid-19. Até agora foram 57 adesões entre empresas e entidades, o que, para nós, é um reconhecimento do setor de tecnologia da informação, telecomunicações e internet da relevância da informação especializada.

São operadores de serviços de telecomunicações, desenvolvedores de aplicações, fabricantes globais de soluções, entidades de classe. Todos engajados no reconhecimento do jornalismo de qualidade. “O reconhecimento nos dá força para prosseguir investindo em conteúdo crítico e de qualidade”, afirma a diretora do portal Convergência Digital, Ana Paula Lobo.

A diretora-executiva do Tele.Síntese, Miriam Aquino, reforça que “o grande número de empresas e entidades que se engajaram na campanha dos cinco portais confirma o reconhecimento de que o jornalismo de qualidade é um importante aliado para a indústria da transformação digital ultrapassar essa difícil crise.”

“O sucesso dessa iniciativa comprova que o mercado de tecnologia da informação e telecom compreende a importância da imprensa especializada”, afirma Fernando Paiva, diretor do Mobile Time. “Uma imprensa especializada ativa e saudável contribui para que todo o setor supere este momento de grandes desafios”, adiciona Samuel Possebon, editor da Teletime.

Para Claudiney Santos, diretor do TI Inside, é necessário ressaltar que empresas e instituições relevantes no mercado de TICs reconhecem o apoio à imprensa especializada do setor, “valorizando o trabalho de profissionais comprometidos em levar o melhor conteúdo aos leitores há muitos anos”.

Como já revelado, para agradecer ao apoio, Convergência Digital, Mobile Time, Tele.Síntese, Teletime e TI Inside prorrogaram a veiculação da campanha até o dia 31 de julho para demarcar o forte engajamento das empresas, associações e entidades setoriais.

Mais uma vez, repetimos: muito obrigad@ e o nosso reconhecimento a vocês que ‘vestiram a nossa camisa’.

ABERT, ABES, Abinee, Abranet, Abratel, Abrasat, Abrint, ABTA, Algar, Arqia, Assespro, Arquia/Datora, Associação Neo, Brasscom, Brisanet, Cisco, Claro, Commscope, Connectoway, CPQD, Embratel Claro, Ericsson, F5, Feninfra, FITec, Futurecom 2020, Highline, Huawei, iDEMIA Infobip, Instituto Eldorado, Intel, Kryptus, Mercado Livre, mobi2buy, Mob Telecom, PadTec, Positivo Tecnologia, NIC.br, Oi, RNP- Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, SAS, SindiTelebrasil, Sindisat, Stefanini, Surf Telecom, Sky, Take, TelComp, TIM, Triad Systems, Um Telecom, Vero Internet, Vertiv, Viasat, Vivo, WDC Networks e Zendesk.

Se a sua empresa não aderiu, ainda há tempo! Se junte a esse time que escolheu apoiar o jornalismo especializado. Para participar, nos procure no e-mail: apoieojornalismoespecializado@gmail.com

Juntos, somos mais fortes. #apoieojornalismoespecializado